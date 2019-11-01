Son Dakika Haberleri: Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'gri liste'de olduğu açıklandı
Son Dakika Güncel Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'gri liste'de olduğu açıklandı

Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'gri liste'de olduğu açıklandı

7 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen 'KIRAN- Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 'gri listede' 300 bin TL ödülle aranan 'Karker' kod adlı Muhacir Duman olduğunu açıkladı.

Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'gri liste'de olduğu açıklandı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen 'KIRAN- Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, 'gri listede' 300 bin TL ödülle aranan 'Karker' kod adlı Muhacir Duman olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen, 'KIRAN- Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda; etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle 'gri listede' yer alan 'Karker' kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:04 Kaynak: DHA
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