Son Dakika Haberleri: Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri' listede çıktı
Son Dakika Güncel Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri' listede çıktı

Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri' listede çıktı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen 'KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle 'gri listede' yer alan 'Karker' kod adlı Muhacir Duman olduğunu açıkladı.

Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri' listede çıktı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen 'KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle 'gri listede' yer alan 'Karker' kod adlı Muhacir Duman olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen, 'KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda; etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle 'gri listede" yer alan 'Karker' kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir" denildi.Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:55 Kaynak: DHA
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