Van'da Ev Yangını

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir evde soba bacasından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir evde soba bacasından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde ikamet eden Mehmet Ç. adlı vatandaşa ait evde soba bacasından yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın tamamen kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - VAN

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