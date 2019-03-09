Son Dakika Haberleri: Van'da Ev Yangını

Van'da Ev Yangını

35 dakika önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

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Van merkez İpekyolu ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde ikamet eden Mehmet Özyalçın isimli vatandaşa ait evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın tamamen kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 1 kişi bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:40 Kaynak: İHA

İtfaiye, İpekyolu, Van, Güncel
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