Van'da Ev Yangını
35 dakika önce
Van merkez İpekyolu ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Van
merkez İpekyolu
ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi Orhan Doğan
Caddesi üzerinde ikamet eden Mehmet Özyalçın isimli vatandaşa ait evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda yangın tamamen kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 1 kişi bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:40 Kaynak: İHA
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