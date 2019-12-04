Son Dakika Haberleri: Van'da ev yangını
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Van'da ev yangını

6 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı.

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Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı.


Alınan bilgilere göre yangın, Esenpınar Mahallesi'nde ikamet eden Ünal Can isimli vatandaşa ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, 3 araç ve 12 personelle yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, 4 adet tüpü de patlamadan evden çıkardı. Büyük çaplı hasara yol açan yangınla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN

Esenpınar, Tuşba, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:34 Kaynak: İHA
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