Van'da ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da ev yangını - Son Dakika

Van'da ev yangını

6 saat önce

Van merkez Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Van merkez Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Beyizümü Mahallesi Düzyol 36. Kümeevler Sokak'ta bir evde yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. 2 araç, 8 personelle yangına müdahele eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Evde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

İtfaiye, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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