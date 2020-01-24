Van'da ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da ev yangını - Son Dakika

Van'da ev yangını

6 saat önce

Van merkez Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Van merkez Tuşba ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi Kalecik 1. Soka'ta meydana geldi. Bir evde yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

İtfaiye, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:30 Kaynak: İHA
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