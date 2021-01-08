Van'da ev yangını - Son Dakika

Van'da ev yangını
08.01.2021 15:47
Van'ın merkez Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın korkuya neden olurken, dumandan etkilenen 7 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Van'ın merkez Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın korkuya neden olurken, dumandan etkilenen 7 kişiyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre yangın, dün akşam Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesinde ikamet eden Elvan A. isimli şahsın evinde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek yangına müdahale etti. Bölgeye sevk edilen destek ekiple bir yanda yangına müdahale edilirken, bir taraftan da aralarında çocuklarında aralarında olduğu ve dumandan etkilenen 7 kişi evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. - VAN
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