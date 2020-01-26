Van'da ev yangını: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da ev yangını: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

Van'da ev yangını: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi (2)

6 saat önce

CANSIZ BEDENLERİ, OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPTAVan'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Van'da ev yangını: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi (2), System.String[]

CANSIZ BEDENLERİ, OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPTA

Van'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından kız kardeşlerin cenazelerinin yakınların teslim alınıp, toprağa verileceği belirtildi.


Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:53 Kaynak: DHA
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