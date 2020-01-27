Van'da ev yangını Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi (3) - Son Dakika

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Van'da ev yangını Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi (3)
6 saat önce
CENAZELERİ AYNI TABUTTA, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİVan'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde yakınlarına teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:18 Kaynak: DHA
CENAZELERİ AYNI TABUTTA, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Van'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından akşam saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Erciş ilçesinin Yukarı Işıklı Mahallesi'ne getirilen iki kız kardeşin cenazesi, mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından, aynı tabuta konulup mezarlığa getirildi. Hevanur ve Hiranur kardeşlerin cenazesi tabuttan çıkarılıp, aynı mezarlıkta yan yana gözyaşları arasında toprağa verildi.
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