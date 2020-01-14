Van'da ev yangınları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da ev yangınları - Son Dakika

Van'da ev yangınları

6 saat önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde 2 ayrı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Van merkez İpekyolu ilçesinde 2 ayrı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yangının büyük olmasından dolayı olay yerine Tuşba Gurup Amirliği ekipleri takviye olarak yönlendirildi. Her iki ekibin büyük çabası sonucu yangın 1.5 saatlik çalışma sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi.


Öte yandan diğer yangın ise İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi Meteoroloji 3. Sokakta meydana geldi. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken evde maddi zarar meydana geldi - VAN

İpekyolu, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
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