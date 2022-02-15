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Van'da evde 55 kaçak göçmen yakalandı; 2 tutuklama - Son Dakika

Van'da evde 55 kaçak göçmen yakalandı; 2 tutuklama

15.02.2022 12:51
Van'da evde 55 kaçak göçmen yakalandı; 2 tutuklama

VAN'da bir evde Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'da bir evde Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan ev sahibi N.B. ve A.B. tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesinde bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Ekipler, adresini tespit ettiği N.B.'nin evine operasyon düzenledi. Evde, Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan ev sahibi N.B. ve A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


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Afganistan, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da evde 55 kaçak göçmen yakalandı; 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da evde 55 kaçak göçmen yakalandı; 2 tutuklama - Son Dakika
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