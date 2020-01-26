Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü - Son Dakika

Anne Gamze Yıldız, olayın ardından fenalık geçirdi. Çocukların babası Taner Yıldız 'ın ise çalışmak için İstanbul 'a gittiği öğrenildi.

Yapılan incelemelerde, yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Havvanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Evden dumanların çıktığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yukarıışıklı Mahallesi'nde anne Gamze Yıldız 'ın kayınvalidesini ziyarete gittiği sırada evdeki sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Van 'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında biri 3, diğeri 4 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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