Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü - Son Dakika
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Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

18 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında biri 3, diğeri 4 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında biri 3, diğeri 4 yaşındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.

Yukarıışıklı Mahallesi'nde anne Gamze Yıldız'ın kayınvalidesini ziyarete gittiği sırada evdeki sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Evden dumanların çıktığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yapılan incelemelerde, yangın sırasında evde bulunan 3 yaşındaki Havvanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Anne Gamze Yıldız, olayın ardından fenalık geçirdi. Çocukların babası Taner Yıldız'ın ise çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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