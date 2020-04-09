Van'da evde kalanlara sokakta moral konseri - Son Dakika

VAN'ın merkez İpekyol ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar sokak dinletisiyle moral buldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran koronavir tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmaları için de sürekli çağrılar yapılıyor. Van'ın İpekyolu Belediyesi de 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek için sokakta müzik dinletisi gerçekleştirdi. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, ilçenin cadde ve sokaklarını gezerek vatandaşlara konser verdi. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar şarkılara eşlik ederek moral depoladı.