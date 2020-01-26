Van'da evde yangın havanur ve hiranur yaşamını yitirdi- ek - Son Dakika

Van 'da evde yangın Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi- EK

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150 lira için arkadaşını öldürdü

4 yıl önce hazırlanan gerilim haritası, Elazığ depremini işaret ediyor

Van'da görev yapan hakem ve gözlemciler Elazığ için hazırladıkları yardım paketlerini vermek için yola çıktı