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Van'da evde yangın havanur ve hiranur yaşamını yitirdi- ek
6 saat önce
Van'da evde yangın Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi- EK.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:22 Kaynak: DHA
Van'da evde yangın Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi- EK
Son Dakika 150 lira için arkadaşını öldürdü 4 yıl önce hazırlanan gerilim haritası, Elazığ depremini işaret ediyor Van'da görev yapan hakem ve gözlemciler Elazığ için hazırladıkları yardım paketlerini vermek için yola çıktı Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı