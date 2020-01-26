Van'da evde yangın havanur ve hiranur yaşamını yitirdi- ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da evde yangın havanur ve hiranur yaşamını yitirdi- ek - Son Dakika

Van'da evde yangın havanur ve hiranur yaşamını yitirdi- ek

6 saat önce

Van'da evde yangın Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi- EK.

Van'da evde yangın Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi- EK

Van'da evde yangın havanur ve hiranur yaşamını yitirdi- ek

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:22 Kaynak: DHA
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