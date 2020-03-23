Van'da evden çıkmayanlara belediyeden yemek servisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da evden çıkmayanlara belediyeden yemek servisi - Son Dakika

Van'da evden çıkmayanlara belediyeden yemek servisi

6 saat önce

VAN'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından evinden çıkamayan kişilere, büyükşehir belediyesi ekipleri, aşeviden pişirilen sıcak yemekleri paketleyip evlerine kadar götürerek teslim etti.

Van'da evden çıkmayanlara belediyeden yemek servisi, System.String[]

VAN'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından evinden çıkamayan kişilere, büyükşehir belediyesi ekipleri, aşeviden pişirilen sıcak yemekleri paketleyip evlerine kadar götürerek teslim etti.

Türkiye'de koronavirüs vakası sayısının her geçen gün yükselmesinin ardından yetkililer önlemleri artırmak için 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirdi. Kararın ardından birçok ilde olduğu gibi Van'da da dışarı çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını büyükşehir belediyesi, AFAD, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, polis, asker ve Kızılay ekipleri karşılamaya başladı. Bu kapsamda özenle pişirilen 3 öğün yemek paketleyip,  gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, bu vatandaşların yanı sıra, maddi durumu kötü olanlara 2 öğün, 3 çeşit yemeği evlerine kadar götürüyor. Aşevi bünyesinde 4 ekip ve 8 personelle günlük olarak dağıtılan yemekler için her aşamada hijyen kuralları en üst düzeyde uygulanıyor.

VERİLEN HİZMETTEN MEMNUN KALDILAR

Evlerine yemek götürülen 80 yaşındaki Siyahmet İpekten, verilen hizmetten memnun olduklarını belirterek, "Salgından dolayı devletimizin 'evde kal' çağrısına uyuyoruz. Zaten evde hasta da var. O yüzden normal zamanlarda da pek çıkamıyordum. Allah devletimizden razı olsun. Sıcak yemeğimizi evlerimize kadar getiriyor. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

İLK KEZ BÖYLE BİR FELAKET YAŞIYORUZ

Ekipleri dua ederek karşılayan 85 yaşındaki Ahmet Durur ise,  kendilerine şefkat eli uzatan devlet yetkililerine teşekkür ederek, "Böyle zor bir zamanda bizleri unutmayan Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz. 85 yaşındayım. İlk defa böyle bir felaket yaşıyoruz. İnşallah bunları da atlatacağız. Allah devletimize zeval vermesin. 2 öğün sıcak yemeğimizi kapımıza kadar getiriyorlar. Allah emeği geçen herkesten razı olsun."diye konuştu.


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:26 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor
Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Yatsı ezanından sonra camilerden dua edildi
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı         
20:01
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi         
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti Yenikapı'da denize düşen balıkçı hayatını kaybetti         
18:23
Bakanlık onayı olmayan ilacı Bakanlık onayı olmayan ilacı "Koronavirüsten koruyor" diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor         
15:25
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
15:19
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü         
14:55
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum         
10:07
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 22:07:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da evden çıkmayanlara belediyeden yemek servisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]