Van'da evden çıkmayanlara belediyeden yemek servisi - Son Dakika

Van'da evden çıkmayanlara belediyeden yemek servisi

VAN'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından evinden çıkamayan kişilere, büyükşehir belediyesi ekipleri, aşeviden pişirilen sıcak yemekleri paketleyip evlerine kadar götürerek teslim etti.

Türkiye'de koronavirüs vakası sayısının her geçen gün yükselmesinin ardından yetkililer önlemleri artırmak için 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirdi. Kararın ardından birçok ilde olduğu gibi Van'da da dışarı çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını büyükşehir belediyesi, AFAD, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, polis, asker ve Kızılay ekipleri karşılamaya başladı. Bu kapsamda özenle pişirilen 3 öğün yemek paketleyip, gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, bu vatandaşların yanı sıra, maddi durumu kötü olanlara 2 öğün, 3 çeşit yemeği evlerine kadar götürüyor. Aşevi bünyesinde 4 ekip ve 8 personelle günlük olarak dağıtılan yemekler için her aşamada hijyen kuralları en üst düzeyde uygulanıyor. VERİLEN HİZMETTEN MEMNUN KALDILAR Evlerine yemek götürülen 80 yaşındaki Siyahmet İpekten, verilen hizmetten memnun olduklarını belirterek, 'Salgından dolayı devletimizin 'evde kal' çağrısına uyuyoruz. Zaten evde hasta da var. O yüzden normal zamanlarda da pek çıkamıyordum. Allah devletimizden razı olsun. Sıcak yemeğimizi evlerimize kadar getiriyor. Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin" dedi. İLK KEZ BÖYLE BİR FELAKET YAŞIYORUZ

Ekipleri dua ederek karşılayan 85 yaşındaki Ahmet Durur ise, kendilerine şefkat eli uzatan devlet yetkililerine teşekkür ederek, 'Böyle zor bir zamanda bizleri unutmayan Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz. 85 yaşındayım. İlk defa böyle bir felaket yaşıyoruz. İnşallah bunları da atlatacağız. Allah devletimize zeval vermesin. 2 öğün sıcak yemeğimizi kapımıza kadar getiriyorlar. Allah emeği geçen herkesten razı olsun."diye konuştu.