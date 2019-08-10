Son Dakika Haberleri: VAN'DA EVE YAPILAN BASKINDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
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VAN'DA EVE YAPILAN BASKINDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

12 dakika önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ile silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinde bir evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, Kalaşnikof marka silah, şarjör, 30 adet 7,62 mm çapında fişek, hassas terazi, 1 kilo metamfetamin ile 3 adet sigara şeklinde sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:17 Kaynak: DHA
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