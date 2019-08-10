VAN'DA EVE YAPILAN BASKINDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
12 dakika önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ile silah ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:17 Kaynak: DHA
'ın Çaldıran
ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ile silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinde bir evde ruhsatsız silah ve uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, Kalaşnikof
marka silah, şarjör, 30 adet 7,62 mm çapında fişek, hassas terazi, 1 kilo metamfetamin ile 3 adet sigara şeklinde sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HDP'li belediyeye uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından İSBAK yorumu: Bir küçük taktik hata İYİ Parti'de bir "Bahçeli" istifası daha: Evime dönüyorum Savcılık, Yavaş'ın başvurusu üzerine Gökçek hakkında soruşturma başlattı