Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı

07.06.2022 14:50
Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı

VAN'da, polisin düzenlediği operasyonda 3 katlı evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalanırken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

VAN'da, polisin düzenlediği operasyonda 3 katlı evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalanırken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki evin bodrumunda kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 katlı evin bodrum katında, tamamı gençlerden oluşan 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Operasyonun ardından Karşıyaka Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin kaldığı ve 'şok ev' diye tabir edilen metruk yapı da iş makinesiyle yıkıldı.


Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı
Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı
Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı
Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı
Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı
Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı
Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı
Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı
Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı
Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı
Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı
Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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