Van'da evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalandı

VAN'da, polisin düzenlediği operasyonda 3 katlı evin bodrumunda 24 kaçak göçmen yakalanırken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki evin bodrumunda kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda, 3 katlı evin bodrum katında, tamamı gençlerden oluşan 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Operasyonun ardından Karşıyaka Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin kaldığı ve 'şok ev' diye tabir edilen metruk yapı da iş makinesiyle yıkıldı.