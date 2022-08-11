Van'da evlat nöbetindeki baba: 7 yıldır gitmediğim yer kalmadı - Son Dakika
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Van'da evlat nöbetindeki baba: 7 yıldır gitmediğim yer kalmadı

11.08.2022 13:39
Van'da evlat nöbetindeki baba: 7 yıldır gitmediğim yer kalmadı

VAN'da evlat nöbeti tutan aileler, HDP İl Başkanlığı binasına yürüyerek, terör örgütü PKK aleyhinde slogan attı.

VAN'da evlat nöbeti tutan aileler, HDP İl Başkanlığı binasına yürüyerek, terör örgütü PKK aleyhinde slogan attı. Oğlunun 7 yıl önce kaçırıldığını belirten Eyüp Baran, "7 yıldır gitmediğim yer kalmadı ama çocuğumu bulamadım. Çocuğumu istiyorum, nasıl götürdülerse aynı şekilde getirsinler" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 42'nci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından ise ailelerin sesini bastırmak için yüksek sesle müzik açıldı. Aileler, bu duruma tepki gösterdi.Kaçırılan oğlu Abdulalim için eylemde olan Eyüp Baran, "Çocuğumun henüz 9 yaşındayken, 2011'te yolunu kesip eline patlayıcı verdiler. Daha sonra 2015'te de evin önünde kaçırdılar. 7 yıldır gitmediğim yer kalmadı ama çocuğumu bulamadım. Çocuğumu istiyorum, nasıl götürdülerse aynı şekilde getirsinler. Kandil'e ve daha birçok yere gittim. Hiçbir haber alamadım. Oğlum eğer beni duyuyorsan gel, teslim ol. Orası bataklık, orada başaramazsın. Bütün terör mağduru ailelere de sesleniyorum; gelsinler, eylemimize destek olsunlar" dedi.


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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel, Son Dakika

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