Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı - Son Dakika

Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı

15.03.2021 08:20

Van'da evlat nöbetindeki baba: Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdıMARMARA Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken kaçırılan oğulları Mikail Erdinç (25) için Van'da HDP il binası önündeki eyleme katılan 14 aileden, Gevez ve Yusuf Erdinç çifti, oğullarının üniversite 3'üncü...

Van'da evlat nöbetindeki baba: Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı

MARMARA Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken kaçırılan oğulları Mikail Erdinç (25) için Van'da HDP il binası önündeki eyleme katılan 14 aileden, Gevez ve Yusuf Erdinç çifti, oğullarının üniversite 3'üncü sınıfta HDP'liler tarafından kandırıp, dağa kaçırıldığını söyledi. Dağda 6 yıldır haber alamadığı oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan baba Erdinç, "Oğlum senin yerin dağ değil, bizim yanımız, Türkiye Cumhuriyeti. Gel kimse sana bir şey yapmaz. Onlar ABD'nin uşaklarıdır. Terör örgütünün içinde ne işin var" dedi.

Van'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerine 3'üncü haftada da devam ederken, eyleme katılan 14 aileden biri olan Gürpınar ilçesine bağlı Savacık Mahallesi'nde yaşayan Gevez ve Yusuf Erdinç çifti, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıfta okurken, 6 yıl önce kaçırılan oğulları Mikail Erdinç'in (25), kaçırılmasında HDP'lileri sorumlu tuttu.

'OĞLUMUN KALEMİNİ KIRIP, ELİNE SİLAH VERDİLER'

6 yıldır evlat hasreti çektiğini anlatan baba Erdinç, "Oğlum Mikail, İstanbul Marmara Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi okuyordu. Hukuk okuyan adam ne olacak? ya avukat, ya hakim, ya da savcı olacaktı. Oğlumun kalemini kırdılar, dağa çıkardılar. Kendi çocuklarının kalemini de kırmazlar. Kendi çocuklarını Avrupa'ya gönderiyorlar. Ben ve benim gibi fakir fukaranın çocuklarını dağa çıkarıyorlar. Eline silah veriyorlar. Polis ve askerlerimize kurşun sıktırmaya çalışıyorlar. Çünkü katil onlar. Ben 18 aydır Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutuyordum. Şimdi de Van'da HDP il binası önündeki eyleme katılıyorum. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. HDP oğlumu getirene kadar ben bu eylemin peşini bırakmayacağım. Çünkü oğlum avukat olacaktı. Herkes çocuğunu avukat yaptıramaz. Ben oğlumu avukat olması için okuttum, onlar ise oğlumun kalemini kırdılar, dağa çıkarttılar. 2015'ten beri oğlum kayıp. Aramadığım yer yok ama bulamadım. Oğlum yaşıyor mu, yaşamıyor mu onu da bilmiyorum. HDP'den başka bu işi yapan yok" dedi.

'GEL, TESLİM OL, OKULUNA DEVAM ET'

Dağa kaçırılan oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan baba Erdinç, "Oğlum benim. Benim seni ne kadar sevdiğimi biliyor muydun? Sen de beni seviyorsun. Ben seni okuttum, avukat olman için. Senin yerin benim yanımda, senin yerin Türkiye Cumhuriyeti. Senin yerin dağın başı değildir. Dağın başını bırak, gel devletine, bayrağına, milletine teslim ol. Onlar seni kandırıyorlar. Diyorlar ki; sen gidersen işkence yaparlar, öldürürler, ceza verirler. Bunların hepsi yalan, palavra. Yalan söylüyorlar. Teslim olan çok kişi oldu. Sen de gel oğlum. Onları dinleme. Sana kimse bir şey yapamaz. Arkamızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti var, büyük bir Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız var. Ben burada bütün güvenlik güçlerine teşekkür ederim. Polis ekipleri bize sahip çıktı. Oğlum gel yanıma. Okuluna kaldığın yerde devam edeceksin. Bana söz vermişler. Onlar katil. 7 ve 10 yaşındaki küçük kızları kandırıp dağa kaçırıyorlar. Diyorlar ki, 'biz Kürtlerin hakkını arıyoruz.' Ne Kürdü, he hakkı. Ben de Kürdüm. Allah beni Kürt olarak yaratmış, Kürt olarak da devam edeceğim. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürdüyüm. Ben ABD'nin uşağı değilim. Türkiyenin bayrağı hiç kimsenin babasının malı değildir. Herkesin ortak bayrağıdır" diye konuştu.

'OĞLUM GEL 'TESLİM OL' PİŞMANLIK YASASINDAN FAYDALAN'

Oğlunun fotoğrafını eline alıp, öperek, gözyaşı döken anne Gevez Erdinç ise, "Oğlum gel teslim ol. Korkma biz senin yanındayız. Vatan bizim vatanımızdır, devlet bizim devletimizdir. Bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyetidir. Pişmanlık yasası var. Gel 'teslim ol'. Sınırın hepsinde bizim bayrağımız dalgalanıyor. Orada güvenlik güçlerimiz var. Zaten kurulan çadır af için kurulmuş. Gelenler pişmanlık yasasından faydalanıyor. Hapis yok, işkence yok, kelepçe yok. Bu bayrak bizim bayrağımızdır, vatan bizim vatanımızdır. Gel vatanında yaşa. Senin yerin bizim yanımızdadır" dedi.

Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı
Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı
Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı
Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı
Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı
Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı
Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı
Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı
Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı
Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı
Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı

Halkların Demokratik Partisi, Marmara Üniversitesi, Hukuk, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı - Son Dakika


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor İnternetten çağırdığı tesisatçı kabusu yaşattı! Genç kadının bacaklarını tutup, öperek taciz etti Sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren genç kız, 15 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum
Kreşte öğretmeni tarafından darbedilen çocuğun babası: Oğlumu polise vermekle tehdit etmişler Kreşte öğretmeni tarafından darbedilen çocuğun babası: Oğlumu polise vermekle tehdit etmişler         
09:11
Bayburt'ta inşaat kazısında ortaya çıkarılan 3 bin yıllık yer altı şehri görenleri heyecanlandırıyor Bayburt'ta inşaat kazısında ortaya çıkarılan 3 bin yıllık yer altı şehri görenleri heyecanlandırıyor         
09:00
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var         
07:46
Kısıtlamayı ihlal eden genç, Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi         
00:49
Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor         
21:55
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 09:39:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da evlat nöbetindeki baba Hukuk okurken HDP'liler kandırıp dağa kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei