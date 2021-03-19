Van'da evlat nöbetine katılan aileler: HDP olmasa PKK da olmaz - Son Dakika

Van'da evlat nöbetine katılan aileler: HDP olmasa PKK da olmaz

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 4'üncü haftada da sürdürdü. Geçen hafta 14 ailenin katıldığı eyleme bu hafta 20 aile ile devam edildi. Aileler, HDP binası önünde "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de annelerin sesini tef ve müzik çalarak engellemeye çalıştı. Polis bina önünde geniş güvenlik önlemleri alrken, 6 yıl önce çalıştığı iş yerinde yemeğine ilaç katılarak kızı Şilan'ın dağa kaçırıldığını söyleyen Atiye Dayan, "Biz HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. HDP olmasa PKK da olmaz. Bu HDP kapansa hiç kimsenin evi, ocağı yanmaz. Ben kızımı istiyorum" dedi.

Van'da çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'ndeki AVM önünde bir araya geldi. Aileler, yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP il binası önüne gelen kadınlar, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıdı. HDP Van il binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de tef, müzik ve zılgıt ile eylemi engellemeye çalıştı. Geçen hafta 14 ailenin katıldığı eyleme bu hafta ise 20 aile katıldı.

TEK BAŞINA YAŞAYAN ANNE; "OĞLUMU İSTİYORUM"Van'daki eyleme 9 yıl önce 8 yaşındayken, kaçırılan oğlu Yunus için katılan Geleser Alkan," Gevaş ilçesinde tek başıma yaşıyorum. Oğlumu istiyorum. Kahvaltıdan sonra oğlum kayıplara karıştı. Oğlumu istiyorum. Ben hastayım.Ben tek başıma yaşıyorum kimsem yok. Oğlumu istiyorum, gelsin bana yetişsin. Ben şeker hastasıyım. Oğlumun sıkıntısından dolayı hastalandım. 9 yıldır oğlumdan haber alamıyorum."dedi.'BU KÜRT-TÜRK DAVASI DEĞİL, BU YUNANLARIN DAVASIDIR'6 yıl önce çalıştığı iş yerinde yemeğine ilaç katılarak kızı Şilan dağa kaçırılan Atiye Dayan ise, " Kızımı istiyorum. HDP kızımı kaçırdı PKK'ya teslim etti. HDP ve PKK'dan kızımı istiyorum. Kızım hastadır. 6 yıldır kızım dağda. Bu başladığımız iylemi de sonuna kadar devam edeceğiz. Evlatlarımızı alana kadar da bu kapıdan ayrılmayacağız. Biz HDP ve PKK istemiyoruz. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Bizim PKK'ya verecek çocuklarımız yok.Biz de Kürdüz, ama biz kimsenin çocuklarını kaçırmıyoruz. Bu Kürt-Türk davası değil, bu Yunanların davasıdır. Biz HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. HDP olmasa PKK da olmaz. Bu HDP kapansa hiç kimsenin evi, ocağı yanmaz. 6 senedir ben neyin bedelini ödüyorum. Ben kızımı istiyorum HDP'den. Buradan Pervin Buldan'a da sesleniyorum. Kandile, Murat Karayılan'a selam göndereceğine bizim evlatlarımızı alsın bize versin."diye konuştu .

Kadın ve Demorkasi Derneği üyeleri, HDP il binası önünde evlyat nöbeti tutan anneleri destek vererek, karanfil verdi.