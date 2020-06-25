Van'da evleri hasar gören vatandaşlar deprem anını anlattı - Son Dakika

Van'da evleri hasar gören vatandaşlar deprem anını anlattı

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde hasarın en çok yaşandığı Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde vatandaşlar deprem anını anlattı.

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremde hasarın en çok yaşandığı Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde vatandaşlar deprem anını anlattı.

Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt

İl merkezine 106 kilometre mesafede bulunan 152 haneli Elaçmaz Mahallesi'nde depremin etkisiyle bazı evlerde hasar oluşurken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Depremle bağlantılı olarak 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı kırsal mahallede vatandaşlar, AA muhabirine, deprem anını anlattı.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Evleri ağır hasar gören vatandaşlardan Şahin Çelik, depremde büyük korku yaşadıklarını ve tüm mahalle halkının dışarı kaçtığını söyledi.

Depremin etkisiyle evlerinin büyük kısmının yıkıldığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Deprem anında hepimiz evdeydik. Büyük panikle ne olduğunu anlamadan dışarı kaçtık. O esnada kardeşim kaçarken ayağını kırdı. İki katlı evimiz büyük hasar gördü. Tüm eşyalarımız içeride kaldı. Çok şükür can kaybımız yok. Cana gelen mala gelsin."

Ercan Çelik de "Deprem anında dışarıdaydık. Çok büyük bir sarsıntı oldu. O panikle herkes dışarı kaçtı. Köyde birçok evde hasar oluştu. Evlerde derin çatlaklar oluştu. Yine deprem olur diye evlerimize giremiyoruz." dedi.

Evinde ailesiyle yemekteyken depreme yakalanan Reşat Gündoğdu da depremi şiddetli bir şekilde yaşadıklarını ifade etti.

Depremin ardından köyde bir toz bulutu oluştuğunu ifade eden Gündoğdu, "Ahırlarda hayvanların bulunmaması büyük şans. Çünkü birçok ahır hasar gördü. Çok şükür can kaybı yaşanmadı. AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri köyde. Evleri hasar görenler için çadırlar istendi. Yine yemek dağıtılacak. Allah devletimize zeval vermesin." şeklinde konuştu.

Gürpınar, Deprem, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da evleri hasar gören vatandaşlar deprem anını anlattı - Son Dakika

Son Dakika

17:26 İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak 17:02 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:22 AYM, vekilliği düşürülen HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında son kararı verdi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:27 Motosikletli magandalar, hızla akan trafikte dans edip birbirine tekme attı 10:03 Komandolar, bir kamyonet dolusu patlayıcı yüklü kamyonu durdurarak faciayı önledi 10:02 Maske takmayan kadın, metroya binemeyince ortalığı birbirine kattı 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi 09:32 Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler 07:48 98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
17:16
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
16:57
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi
16:51
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
16:49
İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak
16:48
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
16:46
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı
16:40
Partisinden istifa eden CHP'li eski belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
16:37
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
16:27
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
16:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 17:40:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da evleri hasar gören vatandaşlar deprem anını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]