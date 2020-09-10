Van'da evleri kullanılmaz durumda olan iki aile için yeni yuva yapılıyor - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesince, evleri kullanılmaz durumda olan iki aile için yeni ev yaptırılıyor.

Akpınar Mahallesi'nde eski olduğu için büyük bölümü kullanılamaz durumdaki evde yaşayan Yılmaz ve Koyunyatağı Mahallesi'nde meydana gelen yangın nedeniyle hasar oluşan evde zor şartlarda yaşayan Aslan ailesine Gürpınar belediyesince yardım eli uzatıldı.

Belediye ekipleri, iki aile için kendi arazilerinde ev yapımına başladı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, evlerin kısa sürede tamamlanarak ailelere teslim edileceğini söyledi.

Belediyenin bu tür mağduriyetler karşısında her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyleyen Başkan Tanış, şunları kaydetti:

"Belediyemiz bünyesinde faaliyet yürüten Gürpınar İyilik Merkezimizle insanlarımızın yüreğine dokunmaya devam ediyoruz. Daha önce ihtiyaç sahibi iki ailemize ev yaparak anahtarlarını teslim etmiştik. Bugün de iki ayrı ailemiz için kollarımızı sıvayarak çalışmalarımıza başladık. Allah'ın izniyle de kısa süre içerisinde anahtarlarını teslim ederek gönüllerde hoş bir seda bırakmaya devam edeceğiz."