Van'da evleri yanan kardeşlere derslerini izleyebilmeleri için televizyon hediye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da evleri yanan kardeşlere derslerini izleyebilmeleri için televizyon hediye edildi - Son Dakika

Van'da evleri yanan kardeşlere derslerini izleyebilmeleri için televizyon hediye edildi

6 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde evlerinin yanması nedeniyle TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından televizyon hediye edildi.

Van'da evleri yanan kardeşlere derslerini izleyebilmeleri için televizyon hediye edildi, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde evlerinin yanması nedeniyle TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 kardeşe, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından televizyon hediye edildi.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Uluşar Mahallesi'nde yaşayan Şener ailesinin kaldığı ev, 2 Nisan'da çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Dışarıda kalan aile, önce Muradiye Türk Kızılay Şubesi tarafından konteynere sonra da komşularının boş olan evine yerleştirildi.

Baba Tarık Şener de evde televizyon olmaması nedeniyle TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 çocuğunun durumunu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ileterek yardım istedi.

Ailenin talebine kayıtsız kalmayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, derslerinden geri kalmamaları için öğrencilere televizyon, kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan ailenin talebi üzerine öğrencilere televizyon hediye ederek ilk dersi de birlikte işlediklerini söyledi.

Evlerinin yanması nedeniyle ailenin zor durumda kaldığını aktaran Zorlu, "Çocuklarımızla ilk dersi birlikte işlemenin mutluluğunu yaşadık. Devletimizin bize verdiği görev ve sorumluluk bilinciyle her zaman çocuklarımızla beraberiz. Çocuklarımızın geleceklerini hep beraber inşa ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızın ne ihtiyaçları varsa imkanlarımız ölçüsünde gidermeye çalışacağız." diye konuştu.

Baba Tarık Şener ise çocuklarının derslerinden geri kalmaması için yaşadığı sıkıntıyı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ilettiğini ifade ederek, "Müdürümüz durumumuza kayıtsız kalmadı ve televizyon hediye etti. Çocuklarım onlar sayesinde derslerini takip edebiliyor. Allah razı olsun." dedi.

Eğitim Bilişim Ağı, Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:04 Kaynak: AA

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