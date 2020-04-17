Van'da evlerinden çıkamayan çifte 46. evlilik yıl dönümü sürprizi - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaşındaki KOAH hastası Tevfik Gürler ile aynı yaştaki eşi Habibe Gürler'e 46. evlilik yıl dönümlerinde pastayla sürpriz yaptı.

Çiftin oğlu Nihat Gürler, Edremit Belediyesi çağrı merkezini arayarak evlerinden çıkamayan anne ve babasına evlilik yıl dönümlerinde moral vermek için destek istedi.



Gürler'in çağrısını karşılıksız bırakmayan belediye ekipleri, Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla evlilikleri yarım asra yaklaşan çiftin mutluluğuna ortak olmak için çalışma başlattı.

Evlilik yıl dönümü pastası hazırlayıp hediyeler alan ekipler, Erdemkent Mahallesi'nde yaşayan çifte sürpriz yaparak 46. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Ellerindeki pastayla zabıta ekiplerini kapıda gören çift büyük mutluluk yaşadı.

Kovid-19 nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını, ziyaretçi de kabul edemediklerini belirten Tevfik Gürler, sürpriz karşısında büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Belediye Başkanı İsmail Say ve ekibine teşekkür eden Gürler, "Dışarı çıkıp bir şeyler alarak eşime sürpriz yapmayı planlıyordum ancak yasak nedeniyle çıkamadım. Çok mahcup oldum. Çok mutlu olduk. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Gürler çiftine eldiven, maske, el dezenfektanı ve bilgilendirici broşürlerin bulunduğu hijyen paketi hediye eden ekipler, evlerinin düzenli temizlenmesi konusunda da yardım sözü verdi.