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Van'da 'Evlilik okulu' eğitimlerine katılan çiftler çeyizlik hediyelerine kavuştu - Son Dakika

Van'da 'Evlilik okulu' eğitimlerine katılan çiftler çeyizlik hediyelerine kavuştu

12.07.2021 19:14

Van'da 'Evlilik okulu' eğitimlerine katılan çiftler çeyizlik hediyelerine kavuştu Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Evlilik okulu' eğitimlerine katılan çiftler, çeyizlik hediyelerine kavuştu.

Van'da 'Evlilik okulu' eğitimlerine katılan çiftler çeyizlik hediyelerine kavuştu

VAN - Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Evlilik okulu' eğitimlerine katılan çiftler, çeyizlik hediyelerine kavuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünce "Güçlü Aile, Güçlü Gürpınar" sloganıyla toplumun yapı taşı olan aile müessesesinin önemini ortaya koymak adına hayata geçirilen 2. dönem 'Evlilik okulu', Aile Danışmanı ve Eğitimci Yazar Saliha Erdim konferansıyla sona erdi. İlçede gelin ve damat adayları ile üç yıl içinde evlenmiş çiftleri bilgilendirmek amacıyla hayata geçirilen projenin sonunda mezun olan 42 çift, çeyizlik hediyelerle ödüllendirildi.

Programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, toplumun ve devletin temelini ailenin oluşturduğunu ifade ederek, son zamanlarda artan boşanma oranlarının toplumda hasara yol açtığını söyledi. Gürpınar Belediyesi olarak ailenin önemini tekrardan ortaya koymak amacıyla 2020 yılından itibaren evlilik okulu eğitimlerine başladıklarını hatırlatan Tanış, "Bu eğitimlerde insanların doğru bilgilerle hayatlarını birleştirmelerini amaçlıyoruz. Başta iletişim olmak üzere birçok alanda eğitimler veriyoruz. Amacımız mutlu aile, huzurlu toplumu sağlamaktır. Bu kapsamda da "Güçlü Aile, Güçlü Gürpınar" sloganıyla hayata geçirdiğimiz evlilik okulumuzda, bu yıl da eğitimlerimizi tamamladık. Biliyoruz ki aileyi ne kadar güçlü tutarsak, toplumumuzda o kadar güçlü olur. Bu düşünceyle bilgilendirme eğitimimize her yıl artırarak devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasında gençlere de seslenen Tanış, "Gençlerimiz unutmamalıdır ki aile belli temeller üzerine kuruluyor. Bunlar şefkat, sevgi, muhabbet ve empatidir. Bu kuralları kendimize şiar edinirsek mutlu ve huzurlu yuvanın temellerini atmış oluruz. Eğitimlerde bizlerden desteklerini esirgemeyen başta il müftülüğümüze, ilçe sağlık müdürlüğümüze ve kıymetli psikologlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Gürpınar Belediyesi olarak hem gönül hem de sosyal belediyecilikte önemli ilklere imza attıklarını kaydeden Başkan Tanış, "Toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerimizi üretmeye devam ediyoruz. Her yöneyle gelişen ve değişen bir Gürpınar için en güzelini yapmanın gayreti içerisindeyiz. Evlilik okulumuzla mutlu ailenin temellerini atarken bir yandan da ilçemizin bir ucundan bir ucuna 1 milyon metrekare parke taşıyla buluşturuyoruz. Bununla beraber Hoşab projemizi yürütürken fabrikamızda birçok gencimize yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Artık ilçemiz kalkınma, üretim ve gelişimle anılıyor. 'Yapacak İşimiz, Millete Sözümüz Var' sloganıyla hizmetlerimizi ak belediyeciliğe yakışacak şekilde yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Aile Danışmanı ve Eğitimci Yazar Saliha Erdim ise eşlerin birbirleriyle iyi iletişim kurmalarının hem diğer insanlara hem de kendi evlatlarına güzel bir örnek teşkil edeceğini belirterek, erkek ve kadınların sorumluluklarını hatırlattı.

Yapılan konuşmaların ardından çekilen kura sonucunda Gülşen ve Mirza Alıcı, Nurcan ve Suat Adaş çifti buzdolabı, Fatma ve Barış Kasap, Zercan ve Abdulselam Sular çifti çamaşır makinesi, Güneş ve Nadir Akbaş, Sabriye ve Erhan Erörs çifti fırın kazanırken, eğitime katılan tüm çiftlere ise çeyizlik yemek takımı hediye edildi.

Hediyelerini alan çiftler ise bilgi sahibi olurken aynı zamanda çeyizlik hediye ile ödüllendirildiklerini belirterek Başkan Tanış'a teşekkür ettiler.

Van'da 'Evlilik okulu' eğitimlerine katılan çiftler çeyizlik hediyelerine kavuştu
Van'da 'Evlilik okulu' eğitimlerine katılan çiftler çeyizlik hediyelerine kavuştu
Van'da 'Evlilik okulu' eğitimlerine katılan çiftler çeyizlik hediyelerine kavuştu
Van'da 'Evlilik okulu' eğitimlerine katılan çiftler çeyizlik hediyelerine kavuştu

Gürpınar Belediyesi, Hisarcık, Evlilik, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da 'Evlilik okulu' eğitimlerine katılan çiftler çeyizlik hediyelerine kavuştu - Son Dakika


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