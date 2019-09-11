Van'da eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı

yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez

başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Edremit

Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat

Türkman ile meclis üyeleri katıldı.



Ağırlıklı imar olmak üzere 15 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda,

2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik planın görüşülmesi, Büyükşehir

Belediyesine ait olan Gezici Sağlık Tırının İl Sağlık Müdürlüğü'ne

tahsis edilmesi, İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinin ulaşım

sorunlarını çözmek amacıyla 10 yıllığına hatları kiraya verilecek H plaka

ihalesinin 2286 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihaleye

çıkarılması için encümene yetki verilmesi, Yol Kenarı Park Sistemi

(Parkomat) uygulamasının 58 ay süreyle Belvan Ulaşım Sanayi Limited

Şirketine verilmesi gibi maddeler ele alındı.