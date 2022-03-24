VAN'DA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 15 YARALI -3 - Son Dakika
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VAN'DA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 15 YARALI -3

24.03.2022 20:59

VAN'ın Gevaş ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6'sı ağır 15 kişi yaralandı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 6'sı ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Van kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Uysal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gevaş Ayakkabı Fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı minibüs, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede, Bitlis'ten Van'a gelmekte olan otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsteki 11 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

VAN'DA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 15 YARALI -3
VAN'DA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 15 YARALI -3
VAN'DA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 15 YARALI -3
VAN'DA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 15 YARALI -3
VAN'DA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 15 YARALI -3
VAN'DA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 15 YARALI -3
VAN'DA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 15 YARALI -3
VAN'DA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 15 YARALI -3
VAN'DA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 15 YARALI -3

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 15 YARALI -3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA FABRİKA İŞÇİLERİNİN TAŞINDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 15 YARALI -3 - Son Dakika
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