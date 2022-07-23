Van'da farklı suçlardan aranan 36 kişi yakalandı - Son Dakika
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Van'da farklı suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

23.07.2022 14:16
Van'da farklı suçlardan aranan 36 kişi yakalandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 36 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 36 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, 15-21 Temmuz'da yapılan genel bilgi tarama (GBT) sorgulamalarında farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 36 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Van, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da farklı suçlardan aranan 36 kişi yakalandı - Son Dakika
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