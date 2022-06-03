Bu kapsamda, 27 Mayıs ile 3 Haziran tarihlerinde 20 farklı suçtan haklarında arama kararı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da farklı suçlardan aranan 39 kişi yakalandı - Son Dakika

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