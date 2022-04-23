Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

23.04.2022 09:54
Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 15 -21 Nisan tarihleri arasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında değişik suçlardan aranması olduğu tespit edilen 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

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Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı

Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da farklı suçlardan aranan 63 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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