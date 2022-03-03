Van'da farklı suçlardan aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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Van'da farklı suçlardan aranan kişi yakalandı

03.03.2022 13:41
Van'da farklı suçlardan aranan kişi yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı.

Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin il genelinde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 6 ayrı suçtan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A, İpekyolu ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Z.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı 6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı

Jandarma, JASAT, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da farklı suçlardan aranan kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da farklı suçlardan aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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