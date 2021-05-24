Farklı suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonlarda 44 kişi yakalandı - Son Dakika

Van'da farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 19 şüpheli ile çok sayıda suçtan aranan 25 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs ile 23 Mayıs tarihleri arasında kurum, iş yeri ve ikametten hırsızlıklar ile Denizli'de gerçekleşen dolandırıcılık olmak üzere toplam 13 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için yürütülen çalışmalarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmada ele geçirilen çalıntı otomobil, motosiklet, bisiklet ile 10 bin liralık ev eşyası sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan yine Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek, hırsızlık, yaralama, 5607 ve 4733 Sayılı Kanunlara muhalefet, dolandırıcılık ve mühür bozma suçlarından aranan 25 zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltındaki 44 şüpheli hakkındaki işlemler devam ediyor.