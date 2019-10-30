Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
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Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralıVAN - Van'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:32 Kaynak: İHA
Van'da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı
VAN - Van'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van- Hakkari karayolu üzerindeki Güzel Dere Geçidi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı geçitte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç şarampole yuvarlanırken, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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