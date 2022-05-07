Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama

07.05.2022 19:51
Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama

VAN'da, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen 17 ayrı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda silah, mühimmat, el bombası, el yapımı patlayıcı düzeneği ve roketatar mühimmatı ele geçirildi.

VAN'da, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen 17 ayrı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda silah, mühimmat, el bombası, el yapımı patlayıcı düzeneği ve roketatar mühimmatı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye oldukları, yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere 1- 30 Nisan tarihleri arasında 17 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11'i PKK/KCK, 2'si FETÖ'den olmak üzere 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 2 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 mauser M1 piyade tüfeği, 146 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 66 mauser piyade tüteği fişeği, 23 G3 piyade tüfeği fişeği, 6 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü,  2 el bombası, 123 PKM fişeği, 1 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 11 av tüfeğine ait mühimmat, 9 tüp, 1 siyah şemsiyeye tuzaklanmış EYP,  110 metre tel ve bir miktar EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.


Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama
Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama
Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama
YORUMLAR
500
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31'inin FETÖ yanlısı, yüzde 12'sinin de PKK/KCK yanlısı... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da yüzde 31'inin FETÖ yanlısı, yüzde 12'sinin de PKK/KCK yanlısı...

Fetullahçı Terör Örgütü, Mühimmat, Silah, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
19:45 Mısır'da su artıma tesisine saldırı! Teröristler, çıkan çatışmada 11 askeri öldürdü
19:43 Engelli arabasıyla yağmura yakalanan eski milletvekili Bennur Karaburun ve ona şemsiye tutan Samet Ateş evlilik kararı aldı
19:32 Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında sert konuşan Koç'a cevap verdi: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum
19:02 Galatasaray akın akın geliyor! Başakşehir tüm hatlarıyla defansta
19:02 Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!
18:25 Fenerbahçe taraftarından, Trabzonspor'a pankartlı gönderme: Herkes haddini bilecek
18:24 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides iddia etti: ABD silah ambargosunun kaldıracak
18:22 Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı!
18:22 Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini mağlup etti!
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 19:57:26. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da FETÖ ve PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement