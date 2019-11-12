Van'da fidan dikimi
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Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı'nın katılımıyla 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:09 Kaynak: İHA
Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı'nın katılımıyla 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Van'ın Kurubaş mevkinde fidan dikimi yapıldı. Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, çok sayıda adliye personeli, denetimli serbestlik yükümlülerinin yanı sıra Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ile hükümlülerin katıldığı etkinlikte, fidanlar dikilerek can suyu verildi. - VAN
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