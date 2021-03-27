Van'da fidan dikimi - Son Dakika

Van'da fidan dikimi

Kızılay Van Başkanlığı, Orman Haftası nedeniyle fidan dikme etkinliği düzenledi.

Kızılay Van Başkanlığı, Orman Haftası nedeniyle fidan dikme etkinliği düzenledi. Kızılay Van Şube Başkanlığı ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Muradiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, ortaklaşa 70 sedir fidanını toprakla buluşturdu. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde oluşturulan alana fidanlar dikilerek ilk su verildi. Fidan dikme programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla ve Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, Muradiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Çilingir Yeltekin. Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Ertosun, Muradiye Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri, idari personeli ve Kızılay gönüllüsü gençler de katıldı. - VAN

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