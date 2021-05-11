Van'da Filistin'e destek konvoyu - Son Dakika

VAN'da, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto amacıyla, içerisinde birçok STK'nın yer aldığı Sivil Dayanışma İnisiyatifi (SDF) tarafından konvoy düzenlendi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarına karşı Van'da da protesto gösterisi düzenlendi. Sivil Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu ve vatandaşlar Van'da Kale Meydanında toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup daha sonra oluşturulan araç konvoyu eşliğinde İkinasan, Kültür Kavşağı, Maraş Caddelerini turlayıp Beşyol Meydanındaki Hz. Ömer Camisi önüne geldi.

STK'lar adına basın açıklamasını Memur- Sen Van İl Temsilcisi Mehmet Ali Uca yaptı. Uca, "Kudüs, kirli postallar altında eziliyor. Mescid-i Aksa , gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor. İkiyüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor. Adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukuk sistemi, zulüm ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Evet, insan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. Pandemiyi, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Fakat biz şunu da biliyoruz ki, ziyanda olunan bu asırda, başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından dua okundu. Okunan duanın ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı.