VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA - Son Dakika

VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA

13.05.2021 09:34

VAN'da filyasyon ekipleri, Ramazan Bayramı'nda 7/24 esasıyla hizmet veriyor.

VAN'da filyasyon ekipleri, Ramazan Bayramı'nda 7/24 esasıyla hizmet veriyor. Karantinada olan pozitif vakaların sağlık kontrollerini yapan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Elif Balbal ve beraberindeki sağlık ekibi, vakalara bu süreçte nasıl bir tedavi yapacakları, temas ettiği kişilerin olup olmadığı ve ilaçlarını nasıl kullanacakları ile ilgili bilgilendirme yapıp, broşür dağıttı.

Covid-19 ile mücadele dünya genelinde sürerken, bulaşıcı hastalıkların kaynağının tespit edilmesi için Van'da filyasyon ekipleri, fedakarca bir çalışma yürütüyor. Van İl Sağlık Müdürlüğü'nce görevlendirilen ekipleri özel kıyafetleriyle kapı kapı dolaşarak, karantinada olan pozitif vakaları ziyaret edip, temaslı olduğu kişileri tespit ediyor. Ekipler, sosyal izolasyonun sağlanması için 10 gün boyunca takibini sürdürüyor. Kentte sahada 155 kişiyle görev yapan filyasyon ekibi, Ramazan Bayramı'nda da 7/24 sağlık hizmeti veriyor.1 doktor ve 20 sağlık personelinin görev yaptığı Sağlık Müdürlüğüne bağlı Pandemi Operasyon Merkezi, gelen çağrılar üzerine, pozitif vakalarla görüşüp, ilgili sağlık kurulaşlarına yönlendirip, bu süreçte neler yapması gerektiği bildiriyor. Sisteme düşen vakalar, İl ve ilçe Sağlık Müdürlüklerine bağlı sağlık kuruluşları tarafından adresleri tespit edildikten sonra, sağlık kontrolleri yapılıyor.

'VAKA KAYNAĞI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

İpekyolu ilçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktor Elif Balbal beraberindeki 2 hemşire ile birlikte karantinada olan pozitif vakaların evlerine giderek, bu süreçte neler yapması gerektiği ve temaslı olduğu kişilerin olup olmadığı ile nasıl bir tedavi yapacakları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunup, broşürler dağıttı. Dr. Elif Balbal, 1,5 yıldır koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon çalışması yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu süre zarfında bayram, tatil demeden ekiplerimizle birlikte her gün çalışıyoruz. Vakalar önceden sisteme düştükten sonra arayıp adreslerini teyit ediyoruz. Daha sonra evlerine gelip sağlık durumlarını değerlendiriyoruz. İlaç tavsiye ediyoruz. Verilen ilaçları kullanmalarını öneriyoruz. Evlerinde veya dışarıda arkadaşlarıyla, komşularıyla herhangi bir temasları varsa, temaslıları tespit ediyoruz. Bunlara yönelik filyasyon çalışmaları yapıyoruz. Bu kişilerin izolasyonlarına, nerede çalıştıklarına, ailelerine ve ne iş yaptıklarına kadar bakıyoruz. Ziyaret ettiğimiz vakaları, sağlık durumları ile ilgili bilgileri mutlaka soruyoruz. Vaka kaynağı bizim için çok önemli. Düğün, taziye, nişan gibi merasimler yasak. Ama maalesef alabiliyor. Bu tür şeyleri mutlaka sorguluyoruz."

' BAZEN DOĞRU BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNİYORLAR'

1,5 yıllık koronavirüs ile mücadelede karşılaştıkları zorlukları da anlatan Dr. Balbay," Çalışma yaparken bazen adres bulmak hakikaten çok sıkıntı olabililiyor. Kişilere ulaşmak çok zor oluyor. Onların dışında bazen hastaneye yönlendirdiğimiz hastalarımız oluyor. Bunlar için de pandemi merkezi ile iletişim halinde olup, kendi araçları ile gitmeleri dışında biz araç temin ediyoruz ve onları hastaneye yönlendiriyoruz. Bazen de maelesef vakalarımız doğru bilgi vermekten çekiniyor. Bunlara yönelik sıkıntılar yaşayabiliyoruz."diye konuştu.

'HERKESE AŞI OLMAYI ÖNERİYORUZ'

Randevu alıp da aşı olmayan vatandaşlara çağrıda bulunan Dr. Balbal," Aşı çok kıymetli ve çok koruyucu. İlk gittiğimiz vaka 85 yaşındaydı.Aşı olmayı reddetmişti. Bu kişileri aşı ikna ekiplerimiz, ikna etmeye çalışıyor. Ama kişinin tabii ki özgür hakkı, zorla yapmıyoruz. Aslında aşı oranımız yüksek ve aşının koruyuculuğu hakikaten çok fazla. Pozitif olsalar bile çok hafif bir şekilde atlatıyorlar. O yüzden herkesin aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Bayramda da çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Vakalarda bir azalma görüyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder."ifadelerini kullandı.

'BURADA VATADAŞLARIMIZA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ'

Pandemi Operasyon Merkezi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ömer Faruk Tekin ise, vatandaşlara en yakın birim olduklarını ifade ederek," Kısıtlama, dini ve bayramlarlar dahil olmak üzere haftanın 7 günü sabah saat 08.00 ile gece 00.00'a kadar mesai yapıyoruz. Burada bir doktor ve 20 yardımcı sağlık personeli çalışmaktadır. Günlük 400 vatandaşımızdan çağrı almaktayız. Burada vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gerekli durumlarda onları hastaneye sevkini sağlıyoruz. Testleri pozitif çıkanlara ilk bu birimimiz ulaşıp, gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Bunun dışında bütün vakaları ve temaslı olanları gün aşırı arıyoruz. Ramazan bayramında da buradayız.Koronavirüsle ile mücadelenin en önemli basamağı vatandaşlarımızın kendilerine randevu sırası geldiğinde aşı olmaları. Van, diğer illere göre daha iyi durumda. Ancak bu mücadelede başarıya ulaşılmasında en önemli etken aşıdır. Sırası gelenleri mutlaka aşı olması gerekmektedir."dedi.

VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA
VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA
VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA
VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA
VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA
VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA
VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA
VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA
VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA
VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA
VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA
VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA
VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA
VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA
VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA

Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Balbal, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA FİLYASYON EKİPLERİ BAYRAMDA DA SAHADA - Son Dakika


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