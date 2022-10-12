VAN'DA FİRARİ 2 HÜKÜMLÜ, POLİSİN TAKİBİYLE YAKALANDI - Son Dakika
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VAN'DA FİRARİ 2 HÜKÜMLÜ, POLİSİN TAKİBİYLE YAKALANDI

12.10.2022 11:18

VAN'da, uyuşturucu ticaretinden haklarında toplam 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 firari hükümlü, tutuklandı.

VAN'da, uyuşturucu ticaretinden haklarında toplam 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 firari hükümlü, tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücele çalışmaları kapsamında 2011 yılından beri cezaevi firarisi olan 2 kişiyi sürdürülen takip ve çalışmalar kapsamında yakaladı. İsimleri açıklanmayan firarilerden biri hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis ve 150 bin TL ceza bulunduğu, diğeri hakkında da 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu belirtildi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınan firari 2 hükümlü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Van Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: VAN'DA FİRARİ 2 HÜKÜMLÜ, POLİSİN TAKİBİYLE YAKALANDI - Son Dakika
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