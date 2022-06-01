Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, unlu mamuller üreten iş yeri ve fırınlarda denetim yaptı. - Son Dakika
Üye Girişi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, unlu mamuller üreten iş yeri ve fırınlarda denetim yaptı.

01.06.2022 13:27

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, unlu mamuller üreten iş yeri ve fırınlarda denetim yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, unlu mamuller üreten iş yeri ve fırınlarda denetim yaptı.

Ekipler, gıda mühendislerinin de katıldığı denetimlerde, hijyen koşullarını, ürün gramajlarını, eldiven, bone kullanımını ve üretim malzemelerinin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerde hijyen ve gramaj konusunda herhangi bir sıkıntı görmediklerini belirtti.

Ergenç, "Vatandaşlarımız gramaj konusunda zaman zaman şikayette bulunuyor. Bugün geldiğimiz fırında ekmek gramajı 210 gram olması lazımken 220-230 gram. Gramajla ilgili öncelikle imalatçının dikkat etmesi lazım. Eğer gramaj konusunda çalıntı oluyorsa bunun vebal ve günahı biz denetçi arkadaşlarımızdadır. Onun için titizlikle üzerinde duracağız. Denetimlerimiz devam edecek." dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, unlu mamuller üreten iş yeri ve fırınlarda denetim yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, unlu mamuller üreten iş yeri ve fırınlarda denetim yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, unlu mamuller üreten iş yeri ve fırınlarda denetim yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, unlu mamuller üreten iş yeri ve fırınlarda denetim yaptı.
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Zabıta ekipleri etiket ve tartı kontrolü yaptı Zabıta ekipleri etiket ve tartı kontrolü yaptı Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de İlk Kez 'Dizel Egzoz Sıvısı' Üretti Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de İlk Kez 'Dizel Egzoz Sıvısı' Üretti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, unlu mamuller üreten iş yeri ve fırınlarda denetim yaptı. - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:11 Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler: Tarihten hiç mi ders almıyorsun? Türkiye ile dans etme!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
13:13 Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: 2023'te Cumhurbaşkanı olmaya yüreğin var mı?
13:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus kimdir? İşte 12 farklı takımla 16 kupa kazanan Portekizli hakkında ilgili tüm merak edilenler...
12:43 CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Erdoğan'dan salondaki partililere tepki: Ağlanacak bir durum var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:36:26. #1.11#
SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, unlu mamuller üreten iş yeri ve fırınlarda denetim yaptı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement