Van'da fotoğraf sergisi - Son Dakika
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Van'da fotoğraf sergisi

25.02.2022 15:16
Van'da fotoğraf sergisi

Van'da kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Van'da kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının kültür sanat etkinlikleri sürüyor.

Bu kapsamda fotoğraf sanatçısı Ali İhsan Öztürk'ün 50 eserden oluşan fotoğrafları sergilendi.

Van Müzesi Sergi Salonunda açılan sergide konuşan Öztürk, Türkiye'nin farklı illerinde bugüne kadar 22 sergi açtığını söyledi.

Fotoğrafların kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını anlatan Öztürk, sergiyi gezenlere fotoğrafları anlattı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de serginin hayırlı olmasını diledi.

Serginin açılışına Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker ve Kültür Turizm İl Müdürü Erol Uslu da katıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Ali İhsan Öztürk, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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