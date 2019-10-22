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Van'da fuar açılışı

44 dakika önce

Van'da, "21. Van Asya İpekyolu Sanayi ve Ticaret Tedarikçileri Fuarı" açıldı.

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Van'da, "21. Van Asya İpekyolu Sanayi ve Ticaret Tedarikçileri Fuarı" açıldı.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuarda, mobilya, züccaciye, otomotiv, dekorasyon, beyaz eşya, ev tekstili, halı, aksesuar ürünleriyle 45 firma yer aldı.

Yüz yirmi markanın ürünlerinin sergileneceği fuarın açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, fuarın çok iyi dizayn edildiğini belirtti.

Bilmez, "Ajans Asya Fuarcılık ile fuar kültürü Van'da oturdu. İnşallah bundan sonra fuarlarımız aynı tempoyla devam eder. Diğer taraftan fuarların ilimizin ekonomisine ciddi bir katkı sunacağını umuyorum." dedi.

Fuar Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler de fuara 35 bin ziyaretçi beklediklerini vurgulayarak, "Fuara katılan firmalarımızın hepsinin Van firması olması bizim için çok önemlidir. Bu fuar Van'ın bağrından çıktı. Dolayısıyla burada Vanlının olması gerektiğine inandık. Yereldeki esnafımızı kalkındırmak ve desteklemek için buna dikkat edeceğiz. Hep birlikte fuarımızı büyüterek devam edeceğiz." diye konuştu.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve firma yetkilileri katıldı.

Fuar, 22-27 Ekim tarihleri arasında açık olacak.

Asya, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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