Son dakika haber | Van'da fuhuş operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 15 mağdur kadın yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Van'da fuhuş operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 15 mağdur kadın yakalandı

10.03.2022 08:35

Son dakika haberine göre Van'da fuhuş operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 15 mağdur kadın yakalandıVAN Van'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 mağdur kadın yakalanırken, 5 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Van'da fuhuş operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 15 mağdur kadın yakalandı

VAN Van'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 mağdur kadın yakalanırken, 5 şüpheli şahıs ise tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için 'Fuhuş, Fuhşa Aracılık, Teşvik, Zorlama, Yer ve İmkan Sağlama' suçlarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında; ilimizde faaliyet gösteren bir otel ve günlük kiralanan evlerde yapılan eş zamanlı operasyonda; 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Operasyonda ayrıca 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 15 mağdur kadın yakalanmış, yabancı uyruklu mağdur kadınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.

Son dakika haber | Van'da fuhuş operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 15 mağdur kadın yakalandı
Son dakika haber | Van'da fuhuş operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 15 mağdur kadın yakalandı
Son dakika haber | Van'da fuhuş operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 15 mağdur kadın yakalandı
Son dakika haber | Van'da fuhuş operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 15 mağdur kadın yakalandı

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Polis, Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Van'da fuhuş operasyonu: 4'ü yabancı uyruklu 15 mağdur kadın yakalandı - Son Dakika


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