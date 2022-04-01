Van'da fuhuş operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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Van'da fuhuş operasyonuna 2 tutuklama

01.04.2022 16:00
Van'da fuhuş operasyonuna 2 tutuklama

VAN'da polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

VAN'da polisin bir otele düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçundan gözaltına alındı., 11 kadın ise kurtarıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Van'da fuhuş operasyonuna 2 tutuklama
Van'da fuhuş operasyonuna 2 tutuklama
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Ailesinin yanına izne gelen genç, otomobilinde pompalı tüfekle canına kıydı Ailesinin yanına izne gelen genç, otomobilinde pompalı tüfekle canına kıydı Son dakika: Van'da fuhuş operasyonu Son dakika: Van'da fuhuş operasyonu

İpekyolu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da fuhuş operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da fuhuş operasyonuna 2 tutuklama - Son Dakika
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