Fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Van'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte bazı kişilerin fuhuş, fuhşa aracılık ve zorlama yaptıkları, fuhşa yer ve imkan sağladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde ruhsatsız işletilen bir masaj salonuna operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 kişi fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan tutuklandı.