Van'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

01.04.2022 17:03
Van'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

İpekyolu ilçesindeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İpekyolu ilçesindeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte fuhuş yapan, yaptıran, aracılık yapan ve yer temin eden kişilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

İlçedeki bir otele operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 11 mağdur kadın, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini etmek suçundan 3 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

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İpekyolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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