Van'da gaziler günü kutlaması

VAN'da, 19 Eylül Gaziler Günü, valilik önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Törene; Vali Vekili Faruk Bülent Baygüven, İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanını Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kaymakamlar, kurum amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Program, Van Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği çelenklerinin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gaziler Günü kutlama programı, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve protokol üyelerinin Türkiye Muharip Gaziler Derneği ziyaretiyle son buldu.