Van'da, gece yarısı 5 ayrı noktada denetimler yapıldı - Son Dakika
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Van'da, gece yarısı 5 ayrı noktada denetimler yapıldı

6 saat önce

Van'da, gece yarısı 5 ayrı noktada denetimler yapıldıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklamasının ardından Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 00.00'dan sonra kentin 5 ayrı noktasında denetimler yaptı.

Van'da, gece yarısı 5 ayrı noktada denetimler yapıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı açıklamasının ardından Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 00.00'dan sonra kentin 5 ayrı noktasında denetimler yaptı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Emniyet Müdürü Ali Karabağ da uygulamaları yerinde denetledi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta istisnalar haricinde araç giriş çıkışına 15 gün süreyle kapatılacağını açıklamasının ardından gece yarısından sonra uygulama başlatıldı.

5 AYRI NOKTADA DENETİMLER YAPILDI

Ekipler, kentin 5 ayrı noktasında sıkı denetimler yaptı. Yasağın uygulandığı gece yarısından sonra 50 personelle yapılan denetimlerde,özellikle başka illerden gelen yolcular, polis ekipleri tarafından araçtan indirilip, sosyal mesafe uygulandıktan sonra ateş ölçerle, ateşleri ölçüldü. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, yolcularla görüşerek, koronavirüs salgınına karşı kendilerini evlerinde 14 gün izole etmelerini istedi. Gelen yolcular, sağlık taramasından geçirilmesi için Van Otobüs Terminaline yönlendirilirken, Vali Bilmez, gelen yolcuların seyahat belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

VALİ BİLMEZ, UYGULAMALARI DENETLEDİ

Vali Bilmez, daha önce toplu taşıma araçlarına kısıtlama geldiğini, ancak gece yarısından sonra da tüm büyükşehirlerde olduğu gibi Van'da da giriş ve çıkışların izne tabi olduğunu belirterek, Bizim de uygulamamız gece saat 00.00'dan itibaren başladı. Van'ın 5 ayrı noktasında denetimler yapıldı. Denetimler yapılırken, gelen yolcuların ateşi olup olmadığını, hem de seyahat izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediliyor. Polislerimiz görevinin başında. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmının da dularlı davrandığını görüyoruz. Diğerlerini de ikaz ediyoruz. İnşallah bu müsibeti toplum olarak hep birlikte aşacağız. dedi.

Van'da, gece yarısı 5 ayrı noktada denetimler yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:11 Kaynak: DHA

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